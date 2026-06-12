Scontro tra due auto in via Giuseppina, due persone in ospedale

Momenti di paura giovedì mattina a Cella Dati, all’incrocio tra via Giuseppina e via Pugnolo, dove due auto si sono scontrate. L’allarme è scattato alle 10.45.

Coinvolte nello schianto una Toyota Yaris, condotta da una donna di 54 anni residente in provincia di Cremona e con a bordo un passeggero di 48 anni, e un’Opel Astra guidata da un uomo di 67 anni, anch’egli residente nel Cremonese.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con due ambulanze e auto medica, che dopo aver prestato i primi soccorsi ai feriti, i due occupanti della Toyota, li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona in codice giallo. Illeso, invece, il conducente dell’Opel Astra.

Ad occuparsi dei rilievi sono stati i Carabinieri del Radiomobile di Casalmaggiore, che hanno lavorato per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la Toyota stava percorrendo via Giuseppina, mentre l’Opel Astra proveniva da via Pugnolo, quando uno dei due veicoli non avrebbe rispettato la precedenza prevista all’intersezione.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. La circolazione non è stata interrotta, ma è stata regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e il recupero delle vetture.

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