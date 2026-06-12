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Nazionali

Sudafrica, studio tv in silenzio dopo ko con Messico: la scena surreale

(Adnkronos) –
Lutto sportivo in Sudafrica. La Nazionale africana ha perso la gara inaugurale dei Mondiali 2026, arrendendosi per 2-0 al Messico nella prima giornata del gruppo A, completato da Corea del Sud e Repubblica Ceca. La sconfitta è stata vissuta con parecchia delusione e malumore in Sudafrica, tanto che la diretta di un’emittente nazionale è diventata virale. 

La televisione sudafricana SportyTv ha regalato una scena surreale. Al ritorno in studio dopo il triplice fischio, tutti gli ospiti, tra cui gli ex calciatori Quinton Fortune e Benni McCarthy, sono rimasti in silenzio, creando un’atmosfera palesemente imbarazzata che il conduttore ha provato ha spezzare: “Allora…”, ha iniziato, scoppiando quasi a ridere per il disagio, “cosa diciamo di questa partita? Cosa è andato storto?”. 

La risposta dello studio? Assolutamente nessuna. Gli ospiti sono rimasti ancora in silenzio e la scena è durata per altri interminabili secondi, prima di iniziare il dibattito sulla partita. 

 

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