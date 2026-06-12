Ubriaco al volante, sbanda distrugge tre auto parcheggiate: nei guai 22enne

Una notte che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, quella dell’11 giugno. quando una vettura, fuori controllo ha seminato il caos, finendo la sua corsa contro diverse auto parcheggiate lungo la strada. A finire nei guai un 22enne, denunciato dai Carabinieri.

Secondo i rilievi dei militari, il giovane, che si trovava alla guida di un’utilitaria, vettura peraltro risultata intestata a una terza persona del tutto estranea ai fatti, insieme ad un suo coetaneo, ha perso il controllo del mezzo, innescando una pericolosa carambola.

L’auto ha infatti sbandato violentemente, urtando tre veicoli di fascia alta che si trovavano regolarmente in sosta lungo la carreggiata, e provocando ingenti danni. A seguito del forte impatto, è stata attivata la macchina dei soccorsi con il supporto dei Carabinieri.

Il personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente, ha prestato le prime cure ai due giovani, che sono stati successivamente trasportati in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Cremona.

La vera causa del rocambolesco sinistro è tuttavia emersa con chiarezza in ospedale, a seguito degli esami clinici richiesti. I test hanno infatti rivelato che il giovane alla guida presentava un tasso alcolemico di quasi 2,40 g/l, un valore quasi cinque volte il consentito e che denota un profondo stato di intossicazione alcolica.

Al termine degli accertamenti clinici e dei rilievi stradali, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto a denunciare l’automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza. A suo carico scatterà inoltre l’inevitabile provvedimento di ritiro della patente di guida.

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