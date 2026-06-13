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Australia-Turchia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scende in campo il gruppo D ai Mondiali 2026. Nelle prime ore di domenica 14 giugno l’Australia sfida la Turchia – in diretta tv e streaming – nell’esordio alla rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il girone è completato da Qatar e Svizzera. 

 

La sfida tra Australia e Turchia è in programma domenica 14 giugno alle ore 6 italiane. Ecco le probabili formazioni: 

Australia (3-4-2-1): Ryan, Souttar, Circati, Burgess; Italiano, Irvine, O’Neill, Bos; Irankunda, MetCalfe; Touré. Ct. Popovic.  

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardacki, Demiral, Kardioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella. 

 

Australia-Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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