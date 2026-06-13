Avanti con Giampaolo: il tecnico ha detto sì al nuovo progetto grigiorosso

Marco Giampaolo sarà l’allenatore della Cremonese anche nella prossima stagione di Serie B. La risposta è arrivata in anticipo rispetto alle previsioni: solo venerdì, durante la sua conferenza stampa di presentazione, il nuovo direttore sportivo Christian Botturi aveva detto di volersi prendere il weekend per confrontarsi con il tecnico e la proprietà. I tempi si sono accorciati, segno che entrambi le parti viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda.

Giampaolo ha sposato la nuova direzione grigiorossa e ha detto sì. Si riparte da chi è in rosa ma solo se motivato, chi non è convinto è libero di andare, i giovani del settore giovanile saranno una parte importante del progetto ha spiegato il direttore generale Paolo Armenia.

L’esperienza del tecnico abruzzese rappresenta un elemento fondamentale per il percorso che il club intende affrontare nella prossima stagione. Nel corso della sua ventennale carriera, infatti, mister Giampaolo ha sempre dimostrato grandi capacità nella valorizzazione dei giovani talenti, attitudine già dimostrata durante la sua prima esperienza in grigiorosso con il ventunenne Federico Di Francesco e il giovanissimo Rey Manaj protagonisti della stagione 2014/15. Altri giocatori di talento come Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick e Milan Skriniar nel periodo trascorso con Giampaolo hanno avuto modo di essere valorizzati prima di affermarsi ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale.

Tagliato il traguardo delle 413 panchine tra i professionisti, Giampaolo riparte dunque dalla Cremo che in carriera ha già guidato in 35 partite.

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