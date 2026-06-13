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“Dammi le sigarette o sparo”, studente punta la pistola contro un professore

(Adnkronos) – Uno studente ha puntato una pistola, poi rivelatasi a pallini, contro il professore dicendo “Dammi le sigarette o sparo”. A dare notizia dell’episodio è la ‘Gazzetta di Modena’ aggiungendo che il fatto è avvenuto a maggio in una classe dell’istituto superiore ‘Galilei’ di Mirandola (Modena) e che il docente è stato avvicinato e preso alle spalle da un gruppetto con uno dei ragazzi che ha tirato fuori l’arma risultata poi a pallini. Secondo il quotidiano c’è massimo riserbo dalla scuola sull’accaduto e sui provvedimenti disciplinari adottati. 

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