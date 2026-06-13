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Nazionali

F1 Gp Barcellona, la griglia di partenza

(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico George Russell in pole position con la Mercedes, accanto a lui in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton. Decimo Charles Leclerc con l’altra rossa dopo l’incidente avvenuto nel Q3. 

 

Prima fila
 

1. George Russell – Mercedes – 1’14”679 

2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1’14”743 

Seconda fila
 

3. Kimi Antonelli – Mercedes – 1’14”998 

4. Lando Norris – McLaren – 1’15”001 

Terza fila
 

5. Max Verstappen – Red Bull – 1’15”021 

6. Isack Hadjar – Red Bull – 1’15”077 

Quarta fila
 

7. Oscar Piastri – McLaren – 1’15”090 

8. Liam Lawson – Racing Bulls – 1’16”542 

Quinta fila
 

9. Nico Hulkenberg – Audi – 1’16”657 

10. Charles Leclerc – Ferrari – DNF (incidente) 

Sesta fila
 

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 

Settima fila
 

13. Franco Colapinto (Alpine) 

14. Pierre Gasly (Alpine) 

Ottava fila
 

15. Oliver Bearman (Haas) 

16. Carlos Sainz (Williams) 

Nona fila
 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Alexander Albon (Williams) 

Decima fila
 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

Undicesima fila
 

21. Lance Stroll (Aston Martin) 

22. Fernando Alonso (Aston Martin). 

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