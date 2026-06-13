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Formula 1, oggi qualifiche Gp Barcellona – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 13 giugno, il Mondiale torna protagonista con le qualifiche del Gran Premio di Barcellona – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, a Montecarlo, con la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda a Monaco, prima inseguitrice, mentre Charles Leclerc punta al riscatto dopo l’incidente nell’ultimo Gp. 

 

Il Gran Premio è in programma invece domani, domenica 14 giugno. 

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