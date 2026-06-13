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Gandolfini: “Vogliamo fermare legge su suicidio assistito”

(Adnkronos) – “Stiamo facendo una grande battaglia per fermare la legge sul suicidio assistito. Ogni giorno stiamo cercando di far capire alla politica che una legge sul fine vita è disumana. È inoltre una falsità che una norma sarebbe a costo zero. I soldi che ci sono bisogna necessariamente spenderli per le cure palliative, non per altro, perché non si cura il sofferente uccidendolo”. Così Massimo Gandolfini, portavoce della manifestazione nazionale ‘Scegliamo la Vita’ dal palco in piazza San Giovanni in Laterano al termine del corteo. 

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