Iran, Usa abbattono droni iraniani a Hormuz. Teheran: “Accordo mai così vicino”

(Adnkronos) – Accordo tra Iran e Usa “più vicino che mai”, ma intanto le forze americane hanno abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto, con una dichiarazione postata su X nella notte, l’Us Central Command (Centcom). “L’Iran ha lanciato diversi droni di attacco nel tentativo di colpire le navi in transito nello stretto di Hormuz”, si legge nel post in cui il Centcom riferisce che “le forze americane li hanno abbattuti nelle ultime ore e il traffico marittimo nello stretto rimane aperto”.

La firma dell’accordo di pace tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra potrebbe arrivare già nel weekend o al più tardi lunedì prossimo. Donald Trump lo ha confermato al giornalista Barak Ravid di Axios, definendo “molto positivo” il messaggio del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi secondo cui l’intesa “non è mai stata così vicina”. Il presidente americano ha rilanciato su Truth le parole del capo della diplomazia di Teheran, mentre da parte iraniana si ribadisce che le fasi finali dei negoziati sono in corso e che la firma iniziale avverrà da remoto “nei prossimi giorni”.

Il ministro ha definito “il momento migliore per porre fine alla guerra” quello attuale, sostenendo che l’Iran si trova “in vantaggio sul campo”. La fine del conflitto, ha aggiunto, consoliderebbe la vittoria, ottenuta “resistendo 40 giorni contro una superpotenza”. Ha accusato, poi, Israele di star cercando di far fallire il possibile accordo in fase di finalizzazione tra Iran e Stati Uniti. Parlando alla televisione di Stato, Araghchi ha dichiarato che “questo accordo ha dei nemici, in primo luogo il regime sionista, che cerca pretesti per sabotarlo”.

Il ministro ha poi chiarito che la gestione dello Stretto di Hormuz “non tornerà al sistema precedente alla guerra”. Saranno applicate tariffe obbligatorie per i servizi nello stretto, finora gratuiti. Araghchi ha ribadito che “non esiste alcun passaggio marittimo internazionale” e che la sovranità appartiene a Iran e Oman.

Araghchi ha spiegato che il memorandum d’intesa prevede lo sblocco dei beni iraniani congelati all’estero. “Nessuno dei nostri asset potrà restare congelato”, ha detto, aggiungendo che è stato elaborato un piano di ricostruzione per compensare i danni subiti dall’Iran.

Secondo il ministro, la bozza d’accordo includerebbe la revoca completa del blocco navale statunitense sui porti iraniani. “È il primo punto previsto nell’intesa”, ha dichiarato.

“Porre fine alla guerra nell’accordo significa anche il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano, e lo abbiamo dichiarato esplicitamente all’altra parte” ha detto a PressTv Araghchi.

Il ministro iraniano ha precisato che l’intesa non è ancora definitiva e che la questione del nucleare è stata spostata alla seconda fase del memorandum. “Se verrà finalizzato, spiegherò ogni singola clausola”, ha concluso.