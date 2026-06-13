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Nazionali

Marocco, Hakimi sfida Ancelotti: “Ci chiamano ‘il Brasile d’Africa’”

(Adnkronos) –
Achraf Hakimi non ha paura del Brasile. Oggi il Marocco sfida la Nazionale verdeoro, allenata da Carlo Ancelotti, all’esordio nei Mondiali 2026. Nonostante la Selecao parta, ovviamente, con i favori del pronostico, l’esterno del Paris Saint-Germain, fresco di trionfo in Champions League, crede nelle possibilità della sua squadra. 

“Noi tutti conosciamo la Nazionale brasiliana, conosciamo le qualità di Vinicius. Ho già giocato molte volte contro di lui ed è un grande giocatore. Per difendere Vinicius e gli altri giocatori del Brasile, che sono tutti di altissimo livello, bisogna difendere come squadra, con idee chiare”, ha detto Hakimi in conferenza stampa, “credo che ci siamo allenati e preparati per questo tipo di partita. Penso che la squadra sia pronta. Personalmente mi sento pronto e ho la fiducia necessaria per disputare una grande partita e offrire una grande prestazione”. 

Hakimi, insomma, è pronto: “Conosciamo il Brasile, ma anche noi abbiamo qualità. In Africa ci chiamano i ‘brasiliani d’Africa’. Siamo giocatori di talento e abbiamo i nostri punti di forza”, ha continuato Hakimi, “credo che siamo pronti a fare qualcosa di importante, con fiducia e con il sostegno di tutti i marocchini. Penso che possiamo disputare un grande Mondiale”. 

 

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