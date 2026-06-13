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Mondiali 2026, oggi Brasile-Marocco – Diretta

(Adnkronos) – Debutto ai Mondiali 2026 per il Brasile di Carlo Ancelotti. La Selecao sfida il Marocco – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella prima giornata del girone C, completato da Scozia e Haiti. Grande attesa per la prima di Ancelotti da commissario tecnico verdeoro, che arriva al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, con l’ambizione di conquistare il sesto Mondiale della storia brasiliana. 

 

Alle 3 in programma Scozia-Haiti, alle 6 Australia-Turchia. 

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