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Nazionali

Mondiali, choc per l’Iran: cadavere trovato vicino al ritiro

(Adnkronos) –
Cadavere vicino al ritiro dell’Iran ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 13 giugno, un corpo senza vita, che presenta segni di violenza, è stato rinvenuto all’interno di un suv abbandonato vicino all’Estadio Caliente di Tijuana, proprio dove la Nazionale della repubblica islamica sta svolgendo il suo ritiro. 

Secondo quanto riportato da Sport, la vittima è stata ritrovata avvolta in un sacco nero di plastica nel bagliaio della macchina, con la polizia messicana che ha subito avviato un’indagine. 

 

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