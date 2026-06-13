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Nazionali

Mondiali, da Tom Cruise a Brad Pitt e Beckham: tutti vip per esordio Usa

(Adnkronos) –
Pioggia di vip a Los Angeles per l’esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 13 giugno, nella notte italiana, la nazionale a stelle e strisce ha battuto il Paraguay con un netto 3-1 nella prima giornata del gruppo D al termine di una partita dominata. Ad assistere al match, sulle tribune dello SoFi Stadium di Inglewood tantissime celebrità. 

Presenti sugli spalti Tom Cruise, Brad Bitt e David Beckham, accompagnato dalla moglie Victoria. Tanti anche gli attori: Jamie Foxx, Vince Vaughn, Halle Berry, Owen Wilson, Jaafar Jackson e Rob Lowe.  

In tribuna il leggendario regista e creatore di Star Wars, oltre a Paris Hilton e Bill Gates. Non hanno voluto mancare anche alcune star della musica come Teyana Taylor e Shaboozey, oltre al presidente della Fifa Gianni Infantino. 

 

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