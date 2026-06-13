Ultime News

13 Giu 2026 Risse e proteste dei genitori: sospesa licenza per 15 giorni a discoteca
13 Giu 2026 L’accordo Stati Uniti – Iran, a “24minuti” l’analista Luigi Toninelli
13 Giu 2026 Cremona, all’asilo Piccole Tracce bambini e genitori fanno yoga insieme
13 Giu 2026 Stazione di Cremona off limits per 3 settimane, nuovo incontro in Comune coi pendolari
13 Giu 2026 Bilancio 2025 BCC Cremona: raccolta diretta +3,9% e presenza capillare nei piccoli comuni
Nazionali

Scozia-Haiti: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo Brasile-Marocco, torna in campo il girone C. Nella notte tra oggi, sabato 13 giugno, e domani, domenica 14, la Scozia sfida Haiti – in diretta tv e streaming – nella prima giornata dei Mondiali 2026. Esordio per entrambe le squadre quindi nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. 

 

La sfida tra Scozia e Haiti è in programma domenica 14 giugno alle ore 3 della notte italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Scozia (4-4-2): Gunn; Hickey, Souttar, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. Ct. Clarke 

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Duverne, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Casimir; Pierrot, Isidor. Ct. Migné. 

 

Scozia-Haiti sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...