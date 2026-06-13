Ugento, in fiamme lidi e resort di lusso: evacuati 700 turisti, c’è anche Mario Balotelli

(Adnkronos) – Sono circa 700, secondo la Protezione civile della Puglia, le persone complessivamente evacuate dal camping Riva di Ugento e dal resort Vivosa, a Ugento (Lecce), a causa dell’incendio divampato nell’area del Parco naturale regionale Litorale di Ugento che è attualmente in fase di contenimento ed è stato circoscritto. Tra le persone che sono state messe in sicurezza c’è anche il calciatore Mario Balotelli. La notizia è riportata da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’. Balotelli è in vacanza in un resort che si trova proprio nell’area delle operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno divorato la pineta costiera, hanno raggiunto e bruciato le strutture di uno stabilimento balneare e hanno costretto le autorità a vietare l’accesso ai bagnanti e ai turisti al litorale di Ugento. Non risultano feriti.

I turisti attendono nelle loro auto sulla litoranea e su altre strade l’avviso per rientrare. La sala operativa unificata permanente (Soup) della Protezione civile Puglia sta coordinando le squadre a terra dei volontari della Protezione civile regionale e dell’Arif-Agenzia regionale attività irrigue e forestali, a supporto dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri forestali. La Soup ha attivato tre Canadair della flotta antincendio di Stato di stanza a Lamezia Terme che stanno operando ormai da diverse ore. Il forte vento e la vicinanza delle strutture turistiche hanno sicuramente reso più complicato l’intervento ma la Protezione civile regionale in alcuni punti sta già provvedendo all’attivazione delle fasi di bonifica dell’incendio. La situazione è stata seguita direttamente dal presidente Antonio Decaro che si è confrontato con il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, e con il capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e dall’assessore regionale alla gestione delle emergenze, Debora Ciliento.

Quello di oggi è il secondo incendio in Salento: ieri a Gallipoli il fuoco, alimentato dal vento, ha colpito svariati ettari di macchia mediterranea.