Vacanze tra “viaggi e miraggi”: i cremonesi si preparano all’estate in arrivo

Che si mettano in valigia costume e infradito oppure scarponi e bastone da passeggio, una cosa è certa: è il momento di chiuderla. Destinazione, vacanze.

L’estate è ormai alle porte e anche i cremonesi sono pronti a partire verso le mete più disparate.

Tra chi sogna di stendersi al sole in una località balneare — in Italia o all’estero — e chi invece preferisce rifugiarsi al fresco della montagna per sfuggire alla calura padana, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Sul fronte economico, le prime previsioni di un’indagine di Altroconsumo mostrano un leggero miglioramento rispetto allo scorso anno (-5%). Nonostante ciò, l’inflazione continua a farsi sentire: tra caro bollette, benzina e spese di vario tipo, qualche taglio resta inevitabile. E così, se per molti l’estate significa ancora “viaggi”, per altri rischia di trasformarsi in semplici “miraggi”.

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