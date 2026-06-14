Fiere, Fugatti: “Expo Riva Schuh è un fiore all’occhiello del Trentino”

(Adnkronos) – “Essere qui qui rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Trentino. Parliamo di una manifestazione che ha raggiunto la 105ª edizione, un traguardo che testimonia la solidità di un progetto capace di affermarsi in un mercato altamente competitivo e in anni particolarmente complessi, segnati dalla pandemia, dall’aumento dei costi, dalle tensioni internazionali e dalle difficoltà delle filiere produttive. Nonostante tutto questo, Expo Riva Schuh e Gardabags continua a rappresentare un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale”. Così Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, intervenendo all’inaugurazione della 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 13 al 16 giugno 2026 a Riva del Garda.

“Vedere oltre mille espositori provenienti da 44 Paesi e centinaia di buyer internazionali conferma il ruolo centrale che questa manifestazione continua a svolgere nel panorama fieristico mondiale. Fa inoltre piacere – prosegue – constatare il percorso di crescita compiuto in questi anni, dagli investimenti realizzati alla progettualità che guarda al futuro e che consentirà alla fiera di rafforzare ulteriormente la propria capacità attrattiva”.

Fugatti ha quindi richiamato l’attenzione sul percorso di sviluppo avviato per il quartiere fieristico. “La definizione degli spazi futuri e gli investimenti programmati, pari a circa 18 milioni di euro, rappresentano una garanzia importante per la continuità e la competitività della manifestazione rispetto ai competitor internazionali. Si tratta di un progetto che responsabilizza anche le istituzioni e che conferma la volontà di accompagnare la crescita di una realtà che genera valore economico e turistico per l’Alto Garda e che costituisce un autentico fiore all’occhiello per l’intero Trentino”, aggiunge il presidente della Provincia autonoma di Trento.