Ultime News

14 Giu 2026 Stretta sulla movida, controlli straordinari in centro: identificate 135 persone
14 Giu 2026 Castelvetro, inaugurati i nuovi spazi della Caritas diocesana in memoria di Attilio Mainetti
14 Giu 2026 Manifesto pro-vita rimosso, la Lega attacca il sindaco Virgilio
14 Giu 2026 Mille Miglia 2026, la soncinese Francesca Ruggeri conquista per la quarta volta la Coppa delle Dame
14 Giu 2026 Cellulare rubato rintracciato con la geolocalizzazione: denunciato un 26enne e allontanato da Cremona
Nazionali

Meloni: “Patentino antifascista per editori a ‘Più libri più liberi’? E’ censura”

(Adnkronos) – “Per partecipare alla fiera della piccola e media editoria ‘Più libri più liberi’, che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest’anno il ‘patentino antifascista’, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono”. Lo scrive su X la presidente del consiglio Giorgia Meloni. 

“La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno – conclude – Si chiama, banalmente, censura. E la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...