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Pride Bologna, media Tel Aviv: “Israeliani spintonati, anche donna incinta”

(Adnkronos) – Alcuni israeliani sarebbero stati spintonati e aggrediti verbalmente durante il Pride Lgbtq a Bologna. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni a Canale 12, riporta The Times of Israel, un gruppo di israeliani sarebbe stato spintonato e aggredito verbalmente da alcuni partecipanti alla parata. Il gruppo sventolava una versione arcobaleno della bandiera israeliana, cosa che ha suscitato la reazione di altri manifestantanti. A quanto raccontato dai testimoni, una donna incinta tra gli israeliani sarebbe stata spinta violentemente. 

“Ci hanno urlato contro che eravamo degli assassini, tutti i bambini presenti erano spaventati”, ha dichiarato un israeliano. “Ero lì con mia moglie, mio figlio e un’altra famiglia con i passeggini, e abbiamo filmato le loro urla”. Un altro ha aggiunto: “Eravamo con dei bambini, famiglie orgogliose venute a sfilare in un evento nato per promuovere i nostri diritti, e siamo stati attaccati perché siamo ebrei”. 

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