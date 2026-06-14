Ultime News

14 Giu 2026 Giornata del Donatore di Sangue, Avis Cremona premia i soci con 75 donazioni
14 Giu 2026 Giacomo Gentili oro nel quattro di coppia in Coppa del Mondo a Plovdiv
14 Giu 2026 Diocesi di Cremona: nuove nomine e riorganizzazione del Seminario e delle comunità pastorali
14 Giu 2026 Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, a Cremona una rete che salva vite ogni giorno
14 Giu 2026 Stretta sulla movida, controlli straordinari in centro: identificate 135 persone
Nazionali

Scontro tra due auto nel Maceratese, due morti

(Adnkronos) – Incidente mortale sulla strada statale 77 ‘della Val di Chienti’ dove il traffico è stato temporaneamente bloccato in direzione Civitanova Marche al km 94,90 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Per cause in corso di accertamento, lo scontro ha coinvolto due veicoli: due i morti. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 

  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...