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Verissimo – Le Storie, oggi domenica 14 giugno: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, domenica 14 giugno, con il secondo appuntamento del weekend con ‘Verissimo- Le storie’ con le interviste più intense della stagione e due ospiti inediti. 

Spazio alle interviste inedite di René De Silvestro e Guillermo Mariotto. Andrà in onda anche l’intervista di Al Bano e il racconto di Sonia Bruganelli. Il pubblico potrà rivivere l’intervista di un’icona della musica italiana: Patty Pravo. 

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