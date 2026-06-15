Colaninno “Vespa guarda al futuro, 80 anni di storia straordinaria”

ROMA (ITALPRESS) – “Vespa si è sempre rinnovata, è rimasta se stessa ma è sempre riuscita ad innovare, ad intercettare il piacere, il gusto, l’eleganza delle nuove generazioni, ha accompagnato tante generazioni e quindi” a Roma “non sarà una celebrazione solamente di nostalgia, anzi, sarà una celebrazione per dire che Vespa ha avuto una storia incredibile e straordinaria, una storia di bellezza, e dietro questi 80 anni Vespa guarda al futuro”. Lo ha detto Matteo Colaninno, Presidente Esecutivo del gruppo Piaggio, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an icon”, la celebrazione per gli ottant’anni del brand, nato nel 1946.

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