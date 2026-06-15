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IA, Impellizzeri “I manager non perdano il valore della coscienza come confine”

ROMA (ITALPRESS) – “Ai manager di questa nuova epoca, chiederei di non perdere il valore della coscienza come confine e di assumersi il peso del bene comune come la ragione più profonda del proprio lavoro”. Cosí Don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo, a margine del convegno “Dall’intelligenza artificiale alla leadership del futuro: governare l’innovazione, valorizzare le persone”, organizzato da Assidipost-Federmanager a Roma.
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