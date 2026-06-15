IA, Michelini “La sfida è la sicurezza, servono norme e investimenti adeguati”





ROMA (ITALPRESS) – “La sfida più grande che le aziende si troveranno a dover affrontare sarà quella di coniugare la necessità di portare innovazione all’interno dei loro processi attraverso l’intelligenza artificiale, e farlo in modo sicuro, mantenendo il controllo dell’utilizzo di questi modelli all’interno dell’organizzazione”. Le aziende dovranno “dotarsi di una governance dell’intelligenza artificiale: come Tim abbiamo creato un comitato di intelligenza artificiale ancora prima di scegliere gli strumenti da diffondere in azienda: ritengo che sarà fondamentale per tutte le aziende avere al tavolo le competenze necessarie per valutare gli aspetti legati alla privacy, alla normativa, alla sicurezza, oltre ovviamente agli aspetti di integrazione tecnologica”. Cosí Alessandra Michelini, Amministratore Delegato di Telsy, controllata di TIM, a margine del convegno “Dall’intelligenza artificiale alla leadership del futuro: governare l’innovazione, valorizzare le persone”, organizzato da Assidipost-Federmanager a Roma.

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