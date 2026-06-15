Ultime News

15 Giu 2026 Associazioni pro-vita: mercoledì la consueta preghiera davanti all’ospedale (tra le polemiche)
15 Giu 2026 Pd: “Temi delicati come l’aborto non possono essere affrontati con slogan”
15 Giu 2026 Polemica Tony Pitony, La Sala: “Ha cantato a Sanremo ma nessuno ha interrogato il Governo”
15 Giu 2026 Lite con coltello al Parco Rita Levi Montalcini, due persone denunciate
15 Giu 2026 Sinistra Italiana su rimozione manifesto pro-life: “Quel messaggio inopportuno e invasivo”
Video Pillole

Italia-Giappone: Meloni “Imprimere slancio a partenariato strategico”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa traiettoria di cooperazione è quella che vogliamo continuare a seguire per dare un’ulteriore profondità ai legami che già ci uniscono, imprimere uno slancio ancora maggiore al nostro partenariato strategico speciale. Chiaramente perché crediamo che sia il modo più serio per celebrare il 160esimo anniversario delle nostre relazioni diplomatiche”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi. “Italia e Giappone hanno deciso di stringere sempre di più la loro cooperazione concentrandosi soprattutto sugli ambiti che definiranno i prossimi decenni: robotica, space economy, energia puliti, difesa”.
(ITALPRESS)
xb1/col4//azn/red
(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...