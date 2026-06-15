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Mondiali, il Giappone e il mistero della lavagna del ct

(Adnkronos) – Nei Mondiali di calcio all’insegna della tecnologia, la star diventa una lavagna ‘vecchio stile’. Merito del ct del Giappone, Hajime Moriyasu, che rispolvera la soluzione ‘analogica’ nel match pareggiato 2-2 contro l’Olanda ad Arlington, in Texas, nella prima giornata del Gruppo F. I ‘blue samurai’ hanno rimontato per 2 volte lo svantaggio, acciuffando il definitivo 2-2 a pochi secondi dal 90esimo. 

 

Le telecamere hanno immortalato più volte Moriyasu alle prese con un enorme lavagna: sul pannello, con un pennarello campeggiavano numeri enormi: 3, 2, 45… Schemi complicati da applicare? Tattiche identificate da un codice? No, tutto molto più semplice. Il ct ha semplicemente accompagnato la rimonta dei suoi giocatori segnalando puntualmente i minuti (o i secondi) ancora da giocare. Una soluzione se non efficace almeno fortunata, visto l’epilogo della sfida. 

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