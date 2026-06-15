Ultime News

15 Giu 2026 Scoppia una rissa nel parcheggio dell’Esselunga: feriti due giovani
15 Giu 2026 Moto contro monopattino elettrico in piazza Migliavacca, feriti due 13enni
15 Giu 2026 Farmacie comunali: mercoledì sciopero nazionale
15 Giu 2026 Imprenditrice malmenata e rapinata: a processo uno dei banditi arrestato in Piemonte
15 Giu 2026 Tentoni torna a Cremona e riabbraccia la Cremonese: “Lo Zini è la mia seconda casa”
Nazionali

Mondiali, oggi Uruguay-Arabia Saudita – Diretta

(Adnkronos) – Prima ai Mondiali 2026 per l’Uruguay. Nella notte tra oggi, lunedì 15 giugno, e domani, martedì 16, la Nazionale sudamericana sfida l’Arabia Saudita – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo H, completato da Spagna e Capo Verde, nella rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Miami Stadium di Miami. 

Alle 3 Iran-Nuova Zelanda. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...