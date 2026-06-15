Moto contro monopattino elettrico in piazza Migliavacca, feriti due 13enni

Pauroso incidente, poco dopo le 19.30 in piazza Migliavacca a Cremona, dove una moto si è scontrata con un monopattino elettrico. A bordo di quest’ultimo due 13enni, che sono stati sbalzati sull’asfalto. Anche il motociclista, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 con tre ambulanze e l’automedica. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cremona in codice giallo.

Multi i residenti che hanno assistito attoniti all’incidente, e che si sono assembrati sulla piazza. Dei rilievi del caso si sono occupati gli uomini della Polstrada di Cremona, che dovranno ricostruirne la dinamica.

moto

due ragazzini sul monopattino

tutte e tre

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