Ultime News

15 Giu 2026 Scoppia una rissa nel parcheggio dell’Esselunga: feriti due giovani
15 Giu 2026 Moto contro monopattino elettrico in piazza Migliavacca, feriti due 13enni
15 Giu 2026 Farmacie comunali: mercoledì 17 Giugno indetto uno sciopero nazionale
15 Giu 2026 Imprenditrice malmenata e rapinata: a processo uno dei banditi arrestato in Piemonte
15 Giu 2026 Tentoni torna a Cremona e riabbraccia la Cremonese: “Lo Zini è la mia seconda casa”
Cronaca

Moto contro monopattino elettrico in piazza Migliavacca, feriti due 13enni

di Laura Bosio

L'incidente si è verificato poco dopo le 19.30. Tre persone sono finite in ospedale in codice giallo

I mezzi incidentati
Fill-1

Pauroso incidente, poco dopo le 19.30 in piazza Migliavacca a Cremona, dove una moto si è scontrata con un monopattino elettrico. A bordo di quest’ultimo due 13enni, che sono stati sbalzati sull’asfalto. Anche il motociclista, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 con tre ambulanze e l’automedica. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cremona in codice giallo.

Multi i residenti che hanno assistito attoniti all’incidente, e che si sono assembrati sulla piazza. Dei rilievi del caso si sono occupati gli uomini della Polstrada di Cremona, che dovranno ricostruirne la dinamica.

moto

 

due ragazzini sul monopattino

 

tutte e tre

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...