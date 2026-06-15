Optimum Asset Management, tre giorni di alta finanza e geopolitica a Rapallo





RAPALLO (ITALPRESS) – Crescita, investimenti, geopolitica e competitività. Ha chiuso i battenti la prima edizione dell’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, appuntamento promosso da Optimum Asset Management, che per tre giorni ha trasformato la Riviera ligure in un luogo di dibattito sui principali temi che stanno ridefinendo gli equilibri globali.

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