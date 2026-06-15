Pediatri, la dottoressa Giulia Sarli termina la propria attività

Dal 27 giugno, la dottoressa Giulia Sarli termina la propria attività di Pediatra di Libera Scelta convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Centro. Ultimo giorno di lavoro, il 26 giugno 2026.

Al fine di garantire la continuità assistenziale, dal 29 giugno 2026 è stato affidato l’incarico provvisorio alla Dottoressa Filomena Siepe con studio nel Comune di Cremona (Via Ferruccio Ghinaglia, 101).

I genitori degli assistiti della Dottoressa Sarli, che intendono avvalersi dell’assistenza della Dottoressa Siepe, non dovranno effettuare alcuna scelta. Per chi lo desidera, rimane comunque la possibilità di scegliere un altro Pediatra di Libera Scelta tra i professionisti disponibili nell’ambito territoriale di Cremona Centro.

La Dottoressa Giulia Sarli proseguirà tuttavia la propria attività sul territorio da medico Pediatra privato, pertanto tutti coloro che vorranno continuare ad avvalersi delle sue prestazioni mediche potranno andare avanti a contattarla al numero telefonico dello studio oppure tramite il suo contatto telefonico personale.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA

Di persona – Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra (via San Sebastiano 14 – Cremona – Edificio B – entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra). Orari di apertura: Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30.

Per e-mail: scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it. Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono. Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale. Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

In farmacia: presso qualsiasi farmacia del territorio di Ats Val Padana.

Online: xollegandosi tramite Spid o Cie al sito di Regione Lombardia: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

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