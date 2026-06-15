Piantedosi a Palermo “Bassissimo numero denunce rispetto a evidenze giudiziarie”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ai commercianti dico che esistono associazioni storiche, a Palermo e in tutta Italia, molto attive nella cultura della resistenza ai fenomeni estorsivi e ai fenomeni del racket. È tuttavia importante che ci sia questa sollecitazione, perché questo è un dato incontrovertibile: il bassissimo numero di denunce rispetto alle evidenze giudiziarie maturate”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi alla Prefettura di Palermo. “Questo sicuramente non va bene e ha anche un’incidenza sulla capacità di risposta delle forze di polizia, non solo perché denunziare è molto importante ma perché consente di ottimizzare le risorse che poi devono essere in qualche modo messe in campo – aggiunge Piantedosi, – Come analizzato, anche molto più autorevolmente di me all’interno di questa riunione, che non stiamo parlando di uno Stato come quello di quarant’anni fa, con tutto il rispetto per chi ha vissuto le istituzioni pubbliche in quel periodo: adesso sia le istituzioni intorno a questo tavolo sia l’intero impianto della normativa antiracket sia lo stesso spirito associazionistico ci dicono che denunciare non è più completamente giustificato dalla paura della reazione, che ci deve essere, ma ci si deve rivolgere a chi di dovere; non c’è nessuna evidenza che possa essere dovuta a qualche mancanza da parte dello Stato o di chi lavora a fianco dello Stato in questo frangente”.

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