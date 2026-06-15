Polemica Tony Pitony, La Sala: “Ha cantato a Sanremo ma nessuno ha interrogato il Governo”

E’ ancora polemica sul Tanta Robba Festival e il controverso concerto di Tony Pitony: a intervenire è il consigliere comunale Paolo La Sala (Fare Nuova Cremona Attiva): “Ogni anno, puntuale come l’estate, arriva la polemica strumentale sul Tanta Robba Festival” commenta.

“Ormai i cittadini di Cremona ci hanno fatto l’abitudine e sanno riconoscere il valore, la storia e il livello nazionale che questo evento ha conquistato nel tempo. Gli anni scorsi la polemica della minoranza si concentrava sul piano turistico, accusando il Trf di non attrarre persone da fuori.

Bene, i dati di quest’anno dicono l’esatto contrario: la serata di Tony Pitony è andata sold-out in soli 45 minuti, polverizzando migliaia di biglietti. E dove sono stati acquistati? I biglietti sono stati acquistati da Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino. Il motivo? Quella di Cremona vista è l’unica data gratuita del suo tour europeo (i cui biglietti hanno un prezzo minimo che va dai 30 ai 50 euro)”.

Per il consigliere La Sala si è trattato quindi di “Un successo di attrattività pazzesco, con un pubblico composto guarda un po’ per il 53% da donne. Il Trf non porta turisti? Bene, non mi sembra proprio… Allora quest’anno si preferisce spostare l’attacco sul piano dell’”artista inadeguato”? Se i colleghi ritengono Tony Pitony un problema politico, avrebbero dovuto fare un’interrogazione direttamente al Governo, visto che parliamo di un artista che ha appena calcato il palco del Festival di Sanremo 2026, e non con poco successo….

Ha infatti firmato la sigla ufficiale del FantaSanremo e ha persino vinto la serata delle cover insieme a Ditonellapiaga (che, combinazione, è un’altra grande ospite del nostro festival). Se per Portesani e Cappelletti questo artista non è idoneo a Cremona ed è responsabilità di questa amministrazione, vorrei far notare che il tour di Tony Pitony tocca anche piccole e medie città italiane amministrate proprio dal centrodestra, come Pescara e Ferrara.

Lì va bene e a Cremona no? Capisco perfettamente che per chi è meno giovane di me questo tipo di artista possa risultare difficile da capire, bisognerebbe infatti lasciare ai giovani l’analisi di un evento che è rivolto proprio ad un pubblico under 35. Il focus di un qualsiasi evento musicale, che sia per giovani o meno giovani, è intercettare le tendenze, catturare l’attenzione e riempire le piazze. Tony Pitony ha suonato a Londra, Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Barcellona e… suonerà anche nella nostra città!

Quest’anno il Tanta Robba ci ha preso in pieno. Dispiace vedere la solita polemica estiva e strumentale; certo non mi sarei aspettato che questi colleghi di minoranza si complimentasse con l’amministrazione per questo successo clamoroso, ma davanti a certe evidenze c’è poco da dire… se non: ci vediamo venerdì 3 Luglio” conclude il consigliere.

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