Tanta Robba, Poli (Pd): “Anche quest’anno musica e partecipazione avranno la meglio”

Il capogruppo del Pd Roberto Poli interviene nel dibattito innescato dal capogruppo di “Novità a Cremona” Alessandro Portesani liquidando come “assurde le polemiche sul Tanta Robba Festival, un evento che è diventato in dieci anni un appuntamento di grande interesse per il pubblico, per i giovani in particolare. E che ha registrato la partecipazione di decine di migliaia di persone, con ospiti di rilievo nazionale, di generi musicali diversi.

“Si tratta certo di un evento che riceve, a ragione, contributi dal Comune, per la sua qualità e per le ricadute positive sulla città.

Il centrodestra ci prova spesso a remare contro questo evento, ma credo che anche quest’anno la musica e la partecipazione avranno la meglio. Al di là di polemiche strumentali sui testi di alcune canzoni”.

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