Tanta Robba, Poli (Pd): “Anche quest’anno musica e partecipazione avranno la meglio”
Il capogruppo Pd replica all'indignazione degli esponenti di centrodestra per la presenza di Tony Pitony tra gli headliners del festival
Il capogruppo del Pd Roberto Poli interviene nel dibattito innescato dal capogruppo di “Novità a Cremona” Alessandro Portesani liquidando come “assurde le polemiche sul Tanta Robba Festival, un evento che è diventato in dieci anni un appuntamento di grande interesse per il pubblico, per i giovani in particolare. E che ha registrato la partecipazione di decine di migliaia di persone, con ospiti di rilievo nazionale, di generi musicali diversi.
“Si tratta certo di un evento che riceve, a ragione, contributi dal Comune, per la sua qualità e per le ricadute positive sulla città.
Il centrodestra ci prova spesso a remare contro questo evento, ma credo che anche quest’anno la musica e la partecipazione avranno la meglio. Al di là di polemiche strumentali sui testi di alcune canzoni”.