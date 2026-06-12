Ultime News

12 Giu 2026 Bimbi in festa a Casalmorano con lo spettacolo “Un mondo per amico”
12 Giu 2026 Tanta Robba, Poli (Pd): “Anche quest’anno musica e partecipazione avranno la meglio”
12 Giu 2026 Preso a calci e pugni dopo una lite in un locale, “è sfregio permanente”: 6 anni e 8 mesi
12 Giu 2026 Giornata mondiale del donatore di sangue, il manifesto di Avis
12 Giu 2026 Situazione ponti in provincia di Cremona sempre più critica: il punto stasera su CR1
Politica

Tanta Robba, Poli (Pd): “Anche quest’anno musica e partecipazione avranno la meglio”

Il capogruppo Pd replica all'indignazione degli esponenti di centrodestra per la presenza di Tony Pitony tra gli headliners del festival

Fill-1

Il capogruppo del Pd Roberto Poli interviene nel dibattito innescato dal capogruppo di “Novità a Cremona” Alessandro Portesani liquidando come “assurde le polemiche sul Tanta Robba Festival, un evento che è diventato in dieci anni un appuntamento di grande interesse per il pubblico, per i giovani in particolare. E che ha registrato la partecipazione di decine di migliaia di persone, con ospiti di rilievo nazionale, di generi musicali diversi.

“Si tratta certo di un evento che riceve, a ragione, contributi dal Comune, per la sua qualità e per le ricadute positive sulla città.
Il centrodestra ci prova spesso a remare contro questo evento, ma credo che anche quest’anno la musica e la partecipazione avranno la meglio. Al di là di polemiche strumentali sui testi di alcune canzoni”.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...