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Ponte sullo Stretto, Takaichi “Simbolo della cooperazione Italia-Giappone”
ROMA (ITALPRESS) – “Auspico che il progetto del Ponte sullo Stretto, al quale partecipano anche imprese giapponesi, diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri Paesi. Spero che questo progetto possa realizzarsi al più presto facendo leva sul know-how e sull’esperienza del Giappone”. Così il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi, al termine dell’incontro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
(ITALPRESS).
xb1/col4/azn/red
(Fonte video: Palazzo Chigi)
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