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Stash, la compagna Giulia Belmonte: “Ero con le mie figlie, un’auto ci è venuta addosso”

(Adnkronos) –
Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors, ha raccontato sui social di essere stata coinvolta in un incidente stradale mentre era in macchina, ferma in un parcheggio, insieme alle sue due bambine Grace e Imagine. “Ieri mi sono spaventata tanto”, ha esordito la giornalista.  

Belmonte con una storia Instagram ha spiegato l’accaduto: “Ero in macchina con le mie bimbe, eravamo ferme ad aspettare mia madre quando all’improvviso un’auto uscita in retromarcia da un parcheggio vicino ci è venuta addosso”.  

“È stato un grande spavento – ha scritto ancora sui social – soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere. La persona alla guida era ovviamente distratta. Ma in strada le distrazioni non sono accettabili”. Poi, in conclusione l’appello: “Un attimo di distrazione può mettere in pericolo la vita degli altri. Guidiamo con responsabilità, sempre”.  

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