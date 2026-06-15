Ultime News

15 Giu 2026 Imprenditrice malmenata e rapinata: a processo uno dei banditi arrestato in Piemonte
15 Giu 2026 Tentoni torna a Cremona e riabbraccia la Cremonese: “Lo Zini è la mia seconda casa”
15 Giu 2026 Commissione agricoltura, Piloni riconfermato segretario dell’ufficio di presidenza
15 Giu 2026 Cremonese, esercitata l’opzione per l’acquisto di Adrian Lickunas dal Perugia
15 Giu 2026 Evento annullato alla sagra: querela rimessa contro l’ex sindaco di Bagnolo Cremasco
Video Pillole

Tg Economia – 15/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intesa Usa – Iran, Hormuz riapre, sollievo per mercati e logistica
– Startup e imprese italiane protagoniste a New York con Smau Italy RestartsUp
– Fondazione Magna Grecia a New York per attrarre investimenti al Sud
abr/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...