Video Pillole
Tg Economia – 15/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intesa Usa – Iran, Hormuz riapre, sollievo per mercati e logistica
– Startup e imprese italiane protagoniste a New York con Smau Italy RestartsUp
– Fondazione Magna Grecia a New York per attrarre investimenti al Sud
abr/gtr
– Intesa Usa – Iran, Hormuz riapre, sollievo per mercati e logistica
– Startup e imprese italiane protagoniste a New York con Smau Italy RestartsUp
– Fondazione Magna Grecia a New York per attrarre investimenti al Sud
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