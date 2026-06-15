Tg News – 15/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– G7 ad Evian, Trump atterrato a Ginevra

– Usa e Iran, c’è l’accordo, Venerdì la firma

– Macron: “Pronti a guidare missione a Hormuz con GB, Olanda e Italia”

– Attacco russo su Kiev, danneggiata Cattedrale della Dormizione

– Milano, chat sessista degli autisti Atm scoperta da una passeggera

– Prato, scoperta banca fantasma, movimentati 100 milioni l’anno

– In GB social media vietati ai minori di 16 anni

– Uila-Uil, Mammucari rieletta segretaria: lavoro e diritti al centro congresso

– Previsioni 3B Meteo 16 Giugno

azn

© Riproduzione riservata