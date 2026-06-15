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Tg News – 15/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– G7 ad Evian, Trump atterrato a Ginevra
– Usa e Iran, c’è l’accordo, Venerdì la firma
– Macron: “Pronti a guidare missione a Hormuz con GB, Olanda e Italia”
– Attacco russo su Kiev, danneggiata Cattedrale della Dormizione
– Milano, chat sessista degli autisti Atm scoperta da una passeggera
– Prato, scoperta banca fantasma, movimentati 100 milioni l’anno
– In GB social media vietati ai minori di 16 anni
– Uila-Uil, Mammucari rieletta segretaria: lavoro e diritti al centro congresso
– Previsioni 3B Meteo 16 Giugno
azn
– G7 ad Evian, Trump atterrato a Ginevra
– Usa e Iran, c’è l’accordo, Venerdì la firma
– Macron: “Pronti a guidare missione a Hormuz con GB, Olanda e Italia”
– Attacco russo su Kiev, danneggiata Cattedrale della Dormizione
– Milano, chat sessista degli autisti Atm scoperta da una passeggera
– Prato, scoperta banca fantasma, movimentati 100 milioni l’anno
– In GB social media vietati ai minori di 16 anni
– Uila-Uil, Mammucari rieletta segretaria: lavoro e diritti al centro congresso
– Previsioni 3B Meteo 16 Giugno
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