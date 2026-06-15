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Tg Sport – 15/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– F1: Hamilton trionfa a Barcellona, primo successo in Ferrari
– Svezia da cinque stelle, Costa d’Avorio al 90° e processo al Brasile
– Milan, Cardinale accelera per Amorim
– Juventus: ribaltone Carnevali, si riapre il caso Vlahovic
– VNL 2026: super Italia a Ottawa, battuti gli Stati Uniti 3-2
– Sinner,76 settimane da numero uno, Paolini stabile al top
– L’Italbasket di Banchi torna a Folgaria per il ritiro estivo
– New York Knicks campioni Nba: delirio e feste folli nella Grande Mela
/gtr
– F1: Hamilton trionfa a Barcellona, primo successo in Ferrari
– Svezia da cinque stelle, Costa d’Avorio al 90° e processo al Brasile
– Milan, Cardinale accelera per Amorim
– Juventus: ribaltone Carnevali, si riapre il caso Vlahovic
– VNL 2026: super Italia a Ottawa, battuti gli Stati Uniti 3-2
– Sinner,76 settimane da numero uno, Paolini stabile al top
– L’Italbasket di Banchi torna a Folgaria per il ritiro estivo
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