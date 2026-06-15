Ultime News

15 Giu 2026 Imprenditrice malmenata e rapinata: a processo uno dei banditi arrestato in Piemonte
15 Giu 2026 Tentoni torna a Cremona e riabbraccia la Cremonese: “Lo Zini è la mia seconda casa”
15 Giu 2026 Commissione agricoltura, Piloni riconfermato segretario dell’ufficio di presidenza
15 Giu 2026 Cremonese, esercitata l’opzione per l’acquisto di Adrian Lickunas dal Perugia
15 Giu 2026 Evento annullato alla sagra: querela rimessa contro l’ex sindaco di Bagnolo Cremasco
Video Pillole

Tg Sport – 15/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– F1: Hamilton trionfa a Barcellona, primo successo in Ferrari
– Svezia da cinque stelle, Costa d’Avorio al 90° e processo al Brasile
– Milan, Cardinale accelera per Amorim
– Juventus: ribaltone Carnevali, si riapre il caso Vlahovic
– VNL 2026: super Italia a Ottawa, battuti gli Stati Uniti 3-2
– Sinner,76 settimane da numero uno, Paolini stabile al top
– L’Italbasket di Banchi torna a Folgaria per il ritiro estivo
– New York Knicks campioni Nba: delirio e feste folli nella Grande Mela
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...