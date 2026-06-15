Tribunale: entra in servizio un nuovo magistrato. L’organico è al completo

Un nuovo magistrato entra in servizio in Tribunale a Cremona. Si chiama Francesca Zivieri, ha 32 anni, è di Modena, e lavorerà nel settore civile.

La cerimonia di giuramento si è svolta questa mattina davanti al presidente vicario del Tribunale Guido Taramelli insieme ai giudici Francesco Beraglia e Terenzio Ciancarelli, alla presenza del pm Andrea Figoni e del presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona Alessio Romanelli.

Al giuramento hanno assistito emozionati anche i familiari del nuovo giudice: I genitori, il marito Alessandro, geologo, la zia e i suoceri. Non c’era il fratello minore, impegnato a Roma per un concorso da notaio. Lui ha seguito le orme del papà.

Per Francesca Zivieri, Cremona è la prima sede. “Mi sono iscritta a Giurisprudenza a Modena e lì ho capito che era la mia strada”, ha detto il nuovo giudice. “Il civile mi è piaciuto molto e ho scelto quello. C’è più contatto con le parti“. Giovedì terrà la sua prima udienza.

Con l’arrivo del nuovo giudice, la pianta organica dei magistrati del Tribunale è al completo. Sei mesi fa avevano preso servizio altri quattro magistrati: Giulia Zoncheddu, assegnata al civile, mentre Terenzio Ciancarelli ed Edith Peruzzi Amarugi al penale.

A luglio arriverà anche il dirigente amministrativo, una figura fondamentale che era assente dal 2020 in un Tribunale da anni alle prese con una grave assenza di personale amministrativo.

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