Ultime News

15 Giu 2026 Concerto dell’Italian Gospel Choir, a Ferrata anche 11 coristi cremonesi
15 Giu 2026 Tribunale: entra in servizio un nuovo magistrato. L’organico è al completo
15 Giu 2026 Contratto di Fiume della Media Valle del Po, incontro per fare il punto
15 Giu 2026 Associazioni pro-vita: mercoledì la consueta preghiera davanti all’ospedale (tra le polemiche)
15 Giu 2026 Pd: “Temi delicati come l’aborto non possono essere affrontati con slogan”
Cronaca

Tribunale: entra in servizio un nuovo magistrato. L’organico è al completo

di Sara Pizzorni

Cerimonia di giuramento del giudice Francesca Zivieri, 32 anni, di Modena. Lavorerà nel settore penale. A luglio arriverà anche il dirigente amministrativo

La cerimonia del giuramento del nuovo giudice
Fill-1

Un nuovo magistrato entra in servizio in Tribunale a Cremona. Si chiama Francesca Zivieri, ha 32 anni, è di Modena, e lavorerà nel settore civile.

Il giudice Francesca Zivieri

La cerimonia di giuramento si è svolta questa mattina davanti al presidente vicario del Tribunale Guido Taramelli insieme ai giudici Francesco Beraglia e Terenzio Ciancarelli, alla presenza del pm Andrea Figoni e del presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona Alessio Romanelli.

Al giuramento hanno assistito emozionati anche i familiari del nuovo giudice: I genitori, il marito Alessandro, geologo, la zia e i suoceri. Non c’era il fratello minore, impegnato a Roma per un concorso da notaio. Lui ha seguito le orme del papà.

Per Francesca Zivieri, Cremona è la prima sede. “Mi sono iscritta a Giurisprudenza a Modena e lì ho capito che era la mia strada”, ha detto il nuovo giudice. “Il civile mi è piaciuto molto e ho scelto quello. C’è più contatto con le parti“. Giovedì terrà la sua prima udienza.

Il giudice Zivieri con il presidente vicario del Tribunale, Guido Taramelli

 

Con l’arrivo del nuovo giudice, la pianta organica dei magistrati del Tribunale è al completo. Sei mesi fa avevano preso servizio altri quattro magistrati: Giulia Zoncheddu, assegnata al civile, mentre Terenzio Ciancarelli ed Edith Peruzzi Amarugi al penale.

A luglio arriverà anche il dirigente amministrativo, una figura fondamentale che era assente dal 2020 in un Tribunale da anni alle prese con una grave assenza di personale amministrativo.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...