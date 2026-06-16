A Montodine gli agriturismi guardano all’estate: esperienze autentiche e nuove opportunità

Saranno circa 36 milioni gli italiani che nell’estate 2026 si concederanno almeno un giorno di vacanza. A fotografare le tendenze della stagione è un’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in concomitanza con le prime grandi partenze estive, favorite dalla conclusione dell’anno scolastico in tutte le regioni italiane.

La vacanza media durerà circa dieci giorni, anche se con differenze significative tra le diverse fasce di viaggiatori. Il 28% degli italiani trascorrerà fuori casa un periodo compreso tra quattro giorni e una settimana, mentre il 25% si concederà da una a due settimane di ferie. Più contenuta la quota di chi potrà permettersi soggiorni lunghi: soltanto l’1% resterà in vacanza oltre un mese. Al contrario, il 15% limiterà la pausa estiva a un massimo di tre giorni.

Anche quest’anno il mare si conferma la destinazione preferita dagli italiani, seguito da montagna, campagna e città d’arte. Tuttavia, a influenzare le scelte di viaggio è soprattutto il contesto internazionale, segnato da tensioni geopolitiche e dall’aumento dei costi.

Secondo Coldiretti/Ixè, infatti, ben sette milioni di italiani hanno deciso di rinunciare ai viaggi all’estero per trascorrere le vacanze all’interno dei confini nazionali. Una scelta dettata principalmente dall’aumento dei prezzi, in particolare dei voli e dei costi energetici, indicato dal 77% degli intervistati. Un ulteriore 18% ha dichiarato di essere preoccupato per l’evoluzione delle crisi internazionali e dei conflitti in corso, mentre il restante 5% ha motivato la scelta con altre ragioni.

Questo scenario favorisce il ritorno del cosiddetto turismo di prossimità, con una crescente attenzione verso esperienze sostenibili e strettamente legate al territorio. In tale contesto continua a rafforzarsi il ruolo dell’agriturismo, che può contare su una rete di oltre 26 mila strutture distribuite lungo tutta la Penisola e capaci di coniugare ospitalità, natura, tradizioni e valorizzazione delle produzioni locali.

“A trainare il nostro settore è anche la domanda di esperienze autentiche, che affiancano al buon cibo e al soggiorno in campagna una serie di attività legate alla scoperta delle produzioni agroalimentari, del lavoro agricolo e della vita contadina” sottolinea Elisa Mignani, presidente di Terranostra Cremona. “Le nostre aziende agrituristiche sono pronte a rispondere a queste richieste con proposte innovative e fortemente radicate nelle peculiarità dei territori».

Proprio il futuro dell’offerta agrituristica è stato al centro dell’assemblea di Terranostra Cremona, l’associazione ambientalista promossa da Coldiretti e dedicata ai temi dell’agriturismo, dell’ambiente e della valorizzazione territoriale. L’incontro si è svolto a Montodine, presso l’agriturismo La Sorgente dei fratelli Riseri, e ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra gli operatori del settore.

Tra i temi affrontati figurano l’organizzazione dei centri estivi nelle fattorie didattiche, il calendario degli eventi estivi e il progetto, sviluppato in sinergia con Coldiretti Cremona, per la creazione di pacchetti turistici coordinati. L’obiettivo è valorizzare le specificità di ogni struttura e promuovere in maniera integrata le eccellenze del territorio cremonese.

“Gli agriturismi rappresentano la quintessenza della multifunzionalità agricola e del rapporto diretto con i consumatori”, ha evidenziato Giovanni Roncalli, direttore di Coldiretti Cremona. “Agriturismo e agricoltura italiana sono oggi il simbolo di un turismo che punta sull’innovazione e sulla valorizzazione delle risorse del territorio. Anche nel nostro territorio, agriturismi e fattorie didattiche sono pronti ad accogliere famiglie e turisti, offrendo esperienze autentiche legate ai sapori tipici, alla biodiversità e al contatto diretto con la natura”.

L’estate 2026 si apre dunque all’insegna della riscoperta delle destinazioni italiane e delle vacanze a misura di territorio, con l’agriturismo che si conferma tra i protagonisti di una domanda turistica sempre più orientata all’autenticità, alla sostenibilità e alla qualità dell’esperienza.

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