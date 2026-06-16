Ambiente, al via la XVI edizione di “Mediterraneo da remare”

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare l’istituzione di nuove Aree Marine Protette, promuovere best practice nazionali e internazionali capaci di garantire la conservazione e la gestione di almeno il 30% degli ecosistemi marini, insulari, costieri e dei corpi idrici interni italiani tutelando biodiversità e integrando la sostenibilità con il rispetto delle comunità locali verso la “scadenza” internazionale del 2030. È il messaggio lanciato a Roma, dalla Sala Marconi del CNR, dove è stata ufficialmente presentata la XVI edizione della campagna “Mediterraneo da remare”, promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Marevivo. Nel servizio interviste a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, Andrea Lenzi, presidente del Cnr, eAlberto Tripi, presidente di Almaviva.

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