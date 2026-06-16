Anastasia Tinelli la bimba più bella d’Italia per il secondo anno consecutivo

Domenica scorsa a Roma si sono svolte le selezioni del concorso “Fashion Baby”, che ha visto la partecipazione di circa 200 piccoli concorrenti provenienti da tutta Italia.

Tra loro anche la giovanissima castelverdese Anastasia Tinelli, che si è distinta conquistando, per il secondo anno consecutivo, la fascia di Miss Fashion Baby.

Un risultato importante per Anastasia, che già nel 2025 aveva ottenuto il titolo di Miss Lombardia, confermando anche quest’anno il suo talento e la sua naturalezza sulla passerella.

Grande la soddisfazione della famiglia, in particolare dei genitori Nicola e Mirela e dei nonni, che hanno accompagnato con entusiasmo questo nuovo traguardo.

Più che una vera competizione, l’evento si è rivelato anche un momento di condivisione e divertimento: una giornata di gioco e socialità, in cui i bambini hanno potuto vivere un’esperienza spensierata, tra sfilate e nuove amicizie.

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