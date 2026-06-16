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Nazionali

Ascolti tv, per Belgio‑Egitto su Rai1 4,6 mln e il 26.1% di share

(Adnkronos) –
I Mondiali continuano a valere la leadership della prima serata per Rai1. Ieri la partita Belgio‑Egitto ha conquistato 4.605.000 spettatori pari al 26.1% di share, dominando nettamente il prime time. Al secondo posto, su Canale5, ‘Un Nuovo Inizio’ ha raccolto 1.836.000 spettatori con il 13.9% di share. Terza posizione per Rai2, che con la replica di ‘Boss in Incognito’ ha ottenuto 1.140.000 spettatori pari all’8.3% di share. 

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: ‘Dangerous Waters’ su Italia1 (865.000 spettatori, share 5.4%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (667.000 spettatori, share 5.8%), ‘Filorosso’ su Rai3 (496.000 spettatori, share 3.7%), ‘La Torre di Babele’ in replica su La7 (526.000 spettatori, share 3.5%), ‘The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo’ su Tv8 (522.000 spettatori, share 3.4%) e ‘Little Big Italy’ sul Nove (490.000 spettatori, share 3%). 

Nell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 si conferma leader con 4.969.000 spettatori pari al 26.6% (preceduta da “Gira La Ruota della Fortuna”, 3.821.000 spettatori, share 21.9%). Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ registra 3.665.000 spettatori (share 22.1%), mentre ‘Mondiali 2026 – Pre partita Belgio‑Egitto’ arriva a 3.075.000 spettatori pari al 17.4%. 

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