Da Caroline di Hannover a Olga di Grecia, addio tinta spopola il black& white

(Adnkronos) –

Addio tinta e coloranti, il black& white, spopola tra attrici, ministre e rappresentanti di governo, ma soprattutto tra le signore del gotha internazionale. Da Caroline di Hannover a Olga di Grecia e Letizia di Spagna, da Isabel Allende a Cristine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, da Andie McDowell a Sarah Jessica Parker, da Jodie Foster a Salma Hayez, sdoganato il ‘sale e pepe’ tra chiome fluenti o tagli ‘a’ la garconne’.

Una nuova giovinezza per i capelli, dunque: il grigio non fa ‘vintage’, o vecchia signora d’antan, ma semmai da molte star e signore dell’aristocrazia (e alcune regine) è vissuto quasi come un vezzo, una forma di libertà, di affermazione della propria personalità, lontana dalle critiche, dai clichè, dalle mode. Perchè il ‘grey blending’ è già moda, anzi è una delle tendenze del momento, per molte emblema di saggezza e di equilibrio interiore (faticosamente conquistati o ritrovati). Il grigio nel Medioevo era sinonimo di povertà e umiltà (era il colore della lana grezza non tinta) ma si è convertito nel tempo in una tonalità di grande eleganza. Giorgio Armani trasformò il ‘greige’ (a metà tra il grigio e il beige) nel colore simbolo della sua haute couture.

E se le sfumature del grigio non raggiungeranno mai le ’50’, immortalate dal film diretto da Sam Taylor-Johnson, la tonalità si presta a mille nuances﻿, chiaro, foncé, dai riflessi argentati, ‘sale e pepe’, acciaio, silver, latteo, virginale. Quest’ultimo per coloro che hanno deciso di osare. Sino in fondo. Una necessità, per molte, la scelta di tornare al colore naturale, ma anche un’opzione obbligata o semplicemente una scoperta. Come è accaduto per Helen Mirren, dopo l’interpretazione al cinema della regina Carlotta nella ‘Pazzia di re Giorgio’, diretta dal regista Nicholas Hytner. Da quel giorno la grande attrice non ha abdicato alla decisione di indossare il ‘grey’ in scena e nella vita.