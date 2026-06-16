Ultime News

16 Giu 2026 Esami di maturità, la parola ai professori: “Passo importante per i ragazzi, un’iniziazione”
16 Giu 2026 Cremonese, la visita di Tentoni: “Cremona è casa mia, qui gli anni più belli della carriera”
16 Giu 2026 Monteverdi Festival, domenica 21 giugno arriva il “Concerto all’alba”
16 Giu 2026 Anastasia Tinelli la bimba più bella d’Italia per il secondo anno consecutivo
16 Giu 2026 Inflazione, a Cremona meno pesante rispetto alla media italiana: +2,4 contro +3,2%
Video Pillole

Endas, Opes e Acsi lanciano Carta Verde per sport più sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Un documento programmatico capace di guidare organismi sportivi, associazioni e società sportive dilettantistiche ed Enti del Terzo settore nell’organizzazione, realizzazione e gestione di manifestazioni green e attente al loro impatto ambientale e sociale. È la Carta Verde per gli Eventi Sportivi Dilettantistici, presentata al Salone d’Onore del Coni da Endas, Opes e Acsi e scaricabile gratuitamente sul sito www.sportsostenibile.it.
mec/glb/gtr/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...