Fregata russa spara colpi di avvertimento contro yacht britannico nella Manica

(Adnkronos) – Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa ‘Ammiraglio Grigorovich’ sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 chilometri a sud dell’Isola di Wight. Lo ha riferito il ministero della Difesa britannico, che ha avviato un’indagine. Secondo il Guardian, l’imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito. Lo yacht ha proseguito la propria navigazione, mentre un’unità partita dalla nave pattuglia della Royal Navy ‘Hms Tyn’ ha raggiunto lo yacht per raccogliere testimonianze sull’accaduto e verificare le condizioni dell’equipaggio.

“Lavoriamo per accertare i fatti relativi a un incidente avvenuto nella Manica”, ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa. Fonti della difesa britannica, tuttavia, hanno precisato che l’episodio viene considerato al momento un caso isolato e non sarebbe collegato ad altre recenti operazioni condotte dal Regno Unito contro interessi russi.

L’incidente è accaduto pochi giorni dopo il sequestro, al largo dell’Isola di Wight, della petroliera Smyrtos, collegata alla Russia e colpita dalle sanzioni occidentali. Si è trattato della prima operazione guidata direttamente dalle forze britanniche contro una nave sanzionata dall’inizio della guerra in Ucraina.

La Russia ha intanto fornito la sua ricostruzione dell’incidente avvenuto nel Canale della Manica, specificando che la sua nave da guerra ha sparato colpi di avvertimento per evitare una collisione.

“Oggi, 16 giugno alle 12.45, l’equipaggio della fregata Ammiraglio Grigorovich, nel Canale della Manica, ha avvistato lo yacht a vela civile Bright Future, battente bandiera britannica, che seguiva una rotta pericolosa avvicinandosi alla nave”, ha riferito il ministero della Difesa russo. “In conformità con il Regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare, l’equipaggio della fregata ha tentato più volte di contattare l’imbarcazione civile sul canale radio internazionale. Non si è registrata alcuna variazione di rotta dello yacht né alcuna risposta alle richieste sul canale radio internazionale. Per attirare l’attenzione dell’equipaggio dello yacht, sono stati sparati razzi e sono stati emessi segnali acustici. Nonostante queste misure, l’imbarcazione ha continuato il suo pericoloso avvicinamento. Quando la distanza si era ridotta a 150 metri, il comandante della fregata ha deciso di aprire il fuoco preventivamente in direzione della rotta dell’imbarcazione con armi leggere. Lo yacht battente bandiera britannica ha quindi immediatamente cambiato rotta e ha continuato ad allontanarsi dalla nave da guerra russa. L’equipaggio della fregata Ammiraglio Grigorovich ha agito in stretta conformità con le normative internazionali sulla navigazione e ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’incidente”, conclude.