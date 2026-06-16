Giorgia assiste a un tentato scippo, ma è polemica: “Non abbiamo percepito il pericolo”

(Adnkronos) – “Non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà”, con queste parole Giorgia ed Emanuel Lo rompono il silenzio dopo le accuse ricevute negli ultimi giorni. È diventato virale sui social network un video, condiviso da un utente su TikTok, che ritrae la coppia in giro per le vie di Roma. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata altrove: salendo le scale, al loro fianco, si è consumato un tentativo di scippo.

Un signore, infatti come mostra il video, si è girato di scatto invitando un uomo, che ha tentato di sottrargli il telefono, ad allontanare le mani dalle sue tasche. Dall’altro lato ci sono Giorgia e il compagno Lo che continuano a salire le scale, senza accorgersi di cosa stava accadendo. Questo è stato sufficiente per finire sotto assedio. La coppia è stata accusata sui social di non essere intervenuta a favore della vittima del tentato scippo. Diversi commenti critici li hanno tacciati di essere degli “irresponsabili”.

Così, la cantante e il ballerino hanno rotto il silenzio commentando a loro volta l’accaduto sui social: “Purtroppo io ed Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma, ce ne siamo resi conto vedendo il video online. C’erano diverse persone, stavamo parlando tra di noi e abbiamo sentito solo un signore chiedere ad un altro di non appoggiarsi a lui mentre saliva le scale e l’altro chiedere scusa”.

E ancora: “Non abbiamo, e aggiungo purtroppo, percepito un pericolo o una situazione in cui fosse necessario intervenire. Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso perché chi conosce me o Emanuel sa che non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà“.