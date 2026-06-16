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Iran, Annunziata “Intesa frutto di cinismo tattico, dura solo 60 giorni”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Iran e Trump sanno perfettamente cosa fanno e in questo momento sono uniti da un certo cinismo tattico. Non siamo di fronte a un accordo strutturato, ma semplicemente a un memorandum di due pagine, e l’unica cosa di cui possiamo essere certi è che si tratta di appena 60 giorni di sospensione”. Così l’europarlamentare del Pd Lucia Annunziata, commentando in un’intervista alla Italpress la firma dell’intesa tra Washington e Teheran per la distensione nel Golfo.
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