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Mondiali, la trovata geniale di un autista in Messico: partite trasmesse sui bus

(Adnkronos) – I Mondiali 2026 continuano a regalare sorprese dentro e fuori dal campo. In Messico, un autista è diventato l’autore di una trovata geniale, diventata presto virale sui social. Quale? Trasmettere tutte le partite della Coppa del Mondo, dai padroni di casa del Messico a Stati Uniti, Canada, Germania e Brasile, sul suo bus. Un modo per far vivere ancora di più l’atmosfera della rassegna, anche a chi non ha la possibilità di andare a vedere gli eventi dal vivo.  

La trovata ha riscosso grande successo, come mostrato dai commenti divertiti di tanti utenti sui social: “Trovata pazzesca”. E ancora, scrive qualcuno: “Questo è il miglior autobus del mondo”. Chi dovrà fare attenzione è però l’autista, che tra un gol e l’altro potrebbe distrarsi alla guida.  

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